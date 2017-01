Mannelijke slachtoffers van mensenhandel en prostitutie krijgen opvang in Goirle

GOIRLE - Mannen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie of huiselijk en eergerelateerd geweld kunnen binnenkort ook in Brabant worden opgevangen. Zorgspecialist Kompaan en De Bocht wil nog deze maand een opvang voor zulke slachtoffers openen in Goirle.

Het mannenopvangcentrum komt aan de Rillaersebaan. Daar komt ook de vrouwenopvang, die nu nog aan de Tilburgseweg zit. Er is plek voor zes mannelijke slachtoffers. Eventueel kunnen kinderen van de mannen mee de opvang in.



Zes mannenopvangcentra in Nederland

Het opvangcentrum wordt betaald door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er bestaan enkel soortgelijke mannenopvangcentra in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.



Naast een mannenopvang in Goirle, krijgt ook Zwolle deze maand een opvangcentrum voor mannelijke slachtoffers.