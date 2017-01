Oplossing gewelddadige dood Mien Graveland kostte ruim twee jaar speurwerk [TIJDLIJN]

HELMOND - Van een anonieme oude vrouw die overleed na een overval is Mien Graveland uit Helmond nu het meest besproken slachtoffer van een laffe gruweldaad die al in augustus 2014 werd gepleegd. Na ruim twee en een half jaar heeft de politie drie verdachten opgepakt van wie er twee zouden hebben bekend.

Tussen het moment van de dood van de Helmondse en de bekentenissen gebeurde er veel. Er werden verdachten opgepakt die later allemaal moesten worden vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs was. Maar uiteindelijk slaagde de politie er in de zaak rond te krijgen. Wat gebeurde er tussen die dramatische dag en de bekentenis?



Vrijdag 29 augustus 2014 - Brute overval

Een oude dame wordt op klaarlichte dag overvallen door twee mannen die net doen of ze voor een energiebedrijf werken. De vrouw wordt mishandeld en vastgebonden aan een tafel in haar huis aan de Bestevaer in Helmond. Een familielid vindt haar. Ze overlijdt later die dag in het ziekenhuis.



Zaterdag 30 augustus 2014 - Buurtbewoners aangeslagen

De recherche onderzoekt het huis van de vrouw die inmiddels een naam heeft: Mien Graveland. De buurt is in shock. Buurtbewoners vertellen dat ze aangeslagen zijn over de dood van de vrouw. "Mien, wat hebben ze je aangedaan. Je was zo'n lieve, aardige vrouw", schrijft iemand op een briefje dat bij het huis ligt. Getuigen vertellen dan dat ze twee mannen bij het huis hebben gezien in kleding van een energiebedrijf. Dat bedrijf reageert ook al geschokt omdat hun naam is misbruikt.





TV-programma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteden direct aandacht aan de zaak. Er worden signalementen verspreid en er wordt meer informatie gegeven over de kleding. Twee dagen laten zijn er enkele tips binnen gekomen. Die leiden niet naar daders.Er wordt 12.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip die de politie wel op het spoor van de daders kan zetten. Er komen 17 tips binnen maar die ene belangrijke zit er niet bij.Het is een jaar na de dood van Mien Graveland. Het onderzoek heeft nog spoor van de daders opgeleverd. Bij de buurt slaat de twijfel toe. In de oude buurt van Mien knaagt het dat ernog steeds geen daders gevondenzijn. Ook wordt er openlijk getwijfeld over het motief van de dader. "Was het wel een overval?", vraagt een bewoonster in de straat zich af. "Er wordt ook gezegd dat het mogelijk iemand uit haar omgeving was die haar zo heeft toegetakeld. Haar dochter had haar namelijk op het hart gedrukt om niet open te doen voor vreemden." Ook een tweede TV-uitzending van het programma Bureau Brabant blijft zonder resultaat.Opluchting bij de politie en bij de buurt. Er wordt een 28-jarige man uit Helmond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Mien Graveland.Nog meer goed nieuws: er wordt een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 25 uit Helmond.Tegenslag voor justitie en politie. De 25-jarige verdachte moet worden vrijgelaten. Te weinig bewijs. Hij blijft wel verdacht. Vijf dagen later heet het OM nog meer slecht nieuws. Ook de 28-jarige verdachte man mag naar huis. Ook hij blijft verdacht. De familie van Mien Graveland is de wanhoop nabij: zoon Garbrecht had het al langer aan zien komen."Maar pijn doet het zeker. Hoe langer dit alles duurt, hoe kleiner de kans dat deze zaak ooit wordt opgelost", vertelt hij. De gedachte dat de daders achterde dodelijke en geruchtmakende overvalhun straf ontlopen, kan er bij Garbrecht niet in. "Dat weiger ik gewoon te geloven. Ik hoop en ik verwacht dat het recht ooit zal zegevieren", toont de zoon zich strijdbaar.De familie kan weer even opgelucht ademhalen. De politie arresteert een derde verdachte. De opluchting is van korte duur. Op woensdag 1 juni wordt ook hij vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.Het OM meldt een "belangrijke doorbraak" in de zaak Mien Graveland. Er wordt een 24-jarige man uit Schiedam opgepakt.. Het blijkt raak. Hij bekent. Het onderzoek naar zijn handlangers gaat door. De familie is opgelucht. Twee jaar na de dodelijke overval op de 86-jarige vrouw heeft het OM eindelijk' een belangrijke doorbraak in het onderzoek geboekt. "We hopen dat ze nu allemaal hun verdiende loon krijgen", zegt een dochter van Mien tegen Omroep Brabant.Er wordt een 31-jarige man uit Nuenen gearresteerd omdat de politie denkt dat hij ook iets te maken heeft met de dood van Mien Graveland.Het net sluit zich. In Eindhoven wordt nog een man uit Nuenen opgepakt op verdenking van medeplichtigheid. Hij is 30 jaar.Het ANP meldt op basis van een betrouwbare bron dat twee verdachten hebben bekend. Na twee en een half jaar lijkt de zaak definitief opgelost. De zegeviering van het recht waar Miens zoon Garbrecht op hoopte lijkt nabij.