Van wereldvrede tot een bankje in het park, Oosterhoutse wensboom is weer kaal

OOSTERHOUT - Rond de feestdagen konden mensen uit Oosterhout hun wens in een wensboom hangen. De wensen verschilden van kleine persoonlijke dingen tot liefde voor alle mensen. Donderdag zocht de organisatie naar wensen die ze in vervulling kunnen laten gaan.

De wensboom werd voor de derde keer neergezet in winkelcentrum Arendshof. Het initiatief van de winkeliersvereniging en de Rotaryclub zorgt ervoor dat zo'n vijfentwintig wensen in vervulling kunnen gaan. Voorwaarde voor de wensen zijn dat ze lokaal én haalbaar zijn.



Liefde voor alle mensen

Het uitzoeken van de meer dan vierhonderd wensen is een hele klus. "Maar het is wel leuk om te doen", zegt Toon Oomen van de Rotaryclub Oosterhout Regio. "Vooral als je aardige dingen tegenkomt."



De jonge Pepijn was de allerlaatste die zijn wens in de boom hing. Hij wenste 'liefde voor alle mensen'. Dat lijkt zelfs voor Rotaryclub Oosterhout Regio een enorme opgave. Andere wensen zoals een bankje in het park, zodat een bejaardstel daar weer kan pauzeren tijdens een wandeling lijkt wel een mogelijke wens die in vervulling gaat.Voor wie z'n wens dit jaar niet vervuld ziet: aan het einde van dit jaar staat de wensboom er weer.