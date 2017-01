Het was leuk, maar Vierdaagsewandelaars willen voorlopig niet meer door Mill

MILL - Het ligt niet aan Mill, het is de afstand die het dorp de nek om doet. Vierdaagsewandelaars willen niet meer door het Brabantse dorp lopen. Het is te ver. Misschien bij een volgend jubileum van het wandelevenement.

Ze waren nog wel zo hoopvol in Mill. Tot 1966 lag het dorp in de Vierdaagseroute. Het was er elk jaar feest als de tienduizenden wandelaars door de straten trokken. Vorig jaar bestond de Vierdaagse honderd jaar. De mensen in Mill deden er alles aan om de 55 kilometer route in ere te herstellen en de wandelaars weer door Mill te laten lopen. Dat lukte.



Stap te ver

Iedereen was enthousiast, maar toen de organisatie van de Vierdaagse de deelnemers vroeg of ze elk jaar die extra kilometers door Mill wilden lopen, bleek dat toch een stap te ver. Het was eenmalig een mooie sportieve uitdaging, maar niet elk jaar, zeiden de deelnemers. Misschien in 2021 weer als het 105-jarig bestaan wordt gevierd.



"Jammer", zegt Corné Kremers, voorzitter van de Stichting Activiteiten in Mill. "Want het was een groot succes."