Huldiging wereldkampioen darts Michael van Gerwen live om 19.00 uur

VLIJMEN - Vind je het te koud of ben je bang voor een te grote drukte? Geen nood: de huldiging donderdagavond in Vlijmen van wereldkampioen darts Michael van Gerwen is live te volgen op omroepbrabant.nl, Omroep Brabant Facebook en de apps.

Van 19.00 tot 20.00 uur wordt het feestgedruis van seconde tot seconde in beeld gebracht. Aan het eind van de middag stonden de eerste tientallen fans van de dartgigant al op de parkeerplaats vóór sportcomplex Die Heygrave. Hier wordt Van Gerwen op een podium gefêteerd.De winterse kou kon hen niets schelen. Michael was en is hun grote held. "Bij deze huldiging aanwezig zijn is me alles waard", vertelde één van de toeschouwers van het eerste uur, waarna hij spontaan met anderen 'O Michael van Gerwen' inzette. En zo kregen ze het vanzelf wel warm.Terwijl het volk toestroomde, tegen een uur of zeven hadden zich al ongeveer tweeduizend mensen verzameld, werd ín de sporthal een persconferentie gehouden. "Nog vijf keer wereldkampioen worden", zei Van Gerwen tijdens het onderonsje met vooral de Nederlandse pers. Ambitie kan hem niet bepaald worden ontzegd en van verzadiging is na zijn tweede wereldkampioenschap darts nog lang geen sprake.Voor de persconferentie was veel belangstelling, van media uit binnen- en buitenland. Later op de avond zal het gezelschap naar het terrein vóór de sporthal verhuizen voor de huldiging.Medewerkers van de gemeente Heusden zijn de afgelopen dagen in touw geweest om alles op tijd klaar te hebben voor dat feest. Inclusief opbouw podium, aanbrengen verlichting, testen van geluid, plaatsen van hekken en afzetten van wegen. Ook de politie had 's middags al mensen op de been om de drukte in goede banen te kunnen leiden.Van Gerwen werd maandagavond wereldkampioen door in een spannende finale de man te kloppen, die de twee voorgaande edities had gewonnen, Gary Anderson. De winst van de ‘Dutch destroyer’ leidde tot de meest uiteenlopende reacties van diverse zijden, onder wie premier Mark Rutte en commissaris van de Koning Wim van de Donk.