Man die in Tilburg van flat dreigde te springen aangehouden

TILBURG - Een man die donderdagmiddag van een flat dreigde te springen in Tilburg is aangehouden. Hij stond tientallen minuten tegen de railing van de vijfde verdieping van een flat op de kruising van de Stokhasseltlaan met de Beethovenlaan, maar kwam uiteindelijk naar beneden. Zijn motief is nog onduidelijk.

De omgeving rond de flat was afgesloten en werd rond kwart over zes weer vrijgegeven. De situatie trok veel bekijks van omstanders.