Ernstig ongeval op A16, files van en naar Breda, doorrijder gezocht

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de A16 tussen Breda en Rotterdam is ter hoogte van Zevenbergschen Hoek een ernstig ongeluk gebeurd. Op de snelweg staat in beide richtingen een file. De politie is nog op zoek naar de veroorzaker van de aanrijding.

Een witte Fiat zou volgens een getuige op de snelweg aan het tollen zijn geraakt, waarop drie andere auto's tegen de auto en tegen elkaar aanbotsten. De Fiat is er vervolgens vandoor gegaan.



Gewonden

Twee gewonden zijn met ambulances afgevoerd. Er is een traumahelikopter geland op de snelweg, deze is zonder gewonden aan boord weer vetrokken.





De politie meldt op Twitter op zoek te zijn naar de veroorzaker van het ongeluk. Het gaat om een witte Fiat 500 met forse schade. Volgens ooggetuigen zou er een politiehelikopter met zoeklicht boven de A16 vliegen.In de richting van Antwerpen of Breda naar Rotterdam is maar één rijbaan open. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via Bergen op Zoom. De verwachting is dat de weg rond 19.30 uur weer open is.In de andere richting staat tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel 3 kilometer file.