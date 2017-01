Biografieschrijver boek Thomas Dekker en oud-manager Hanegraaf moeten van rechter in gesprek

AMSTERDAM - Geen uitspraak, maar een schorsing in het kortgeding tegen de schrijver van de biografie ‘Mijn Gevecht’ van oud-wielrenner Thomas Dekker. Van de rechter moeten Hanegraaf, Zonneveld en de uitgever in gesprek om tot een oplossing te komen. Lukt het niet, dan volgt er 19 januari een uitspraak.

Hanegraaf wordt als oud-manager van Dekker in het boek beschuldigd van aanzetten tot dopinggebruik en had een kortgeding aangespannen om de nieuwe druk van het boek te voorkomen.



Zonneveld, de journalist en auteur die het boek heeft geschreven zou volgens de advocaat van Hanegraaf geen goede hoor en wederhoor hebben toegepast. Dit stelde hij dan ook vooral ter discussie. Volgens hem was dit zeer beperkt toegepast. Zodoende kon zijn cliënt zich niet verdedigen.De schrijver ontkende op dit punt en zegt dat Hanegraaf niet inging op zijn telefonische vragen en dat als hij had kunnen bewijzen dat de passages niet klopten, hij dit had aangepast.De advocaat van de uitgever mengde zich ook nog in het verhaal en zei dat Zonneveld driehonderd mensen heeft gesproken, zelfs Italiaanse bronnen.De rechter vroeg Hanegraaf waarom hij Zonneveld niet wilde antwoorden op de vragen over de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. Waarop hij antwoordde dat hij ‘echt niets wist van de kwestie en niet kon oordelen hoe Dekker met hem in contact kwam’.‘Mijn Gevecht’ werd in november gepubliceerd en deed een hoop stof doen opwaaien vooral onder andere ex-wielerrenners en oud-collega’s. Veel mensen uit het boek herkenden zich niet in de gebeurtenissen en beschuldigingen. Hanegraaf werd in het boek van Dekker onder andere beschuldigd van aanzet tot dopinggebruik, maar ontkende dit vanaf het begin en noemde het ‘grote onzin’ en ‘laster’.