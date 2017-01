Verjongingskuur en meer kleur voor historisch schilderij de Sint Elisabethsvloed in 1421

WERKENDAM - Het uit 1857 daterende schilderij de Sint Elisabethsvloed, pronkstuk van het Werkendamse Biesbosch museum, is al maanden in restauratie. Het enorme schilderij van drie bij twee meter krijgt onder meer een nieuwe vernislaag en scheurtjes in de verf worden verlijmd. Rond de Pasen moet de enorme restauratie, die wordt uitgevoerd door Susanne Stangier, zijn afgerond.

Centimeter na centimeter, detail na detail wordt door Susanne Stangier bekeken, onderzocht en indien nodig gerestaureerd. In haar atelier bekijkt ze het schilderij van heel dichtbij met een soort futuristische bril. Stangier is onder meer op zoek naar oude restauraties, die door de jaren heen wel erg zichtbaar zijn geworden en daarmee een verstorende factor zijn op het historische schilderij.



Het schilderij heeft nogal wat kwaaltjes

"Het schilderij heeft verschillende problemen", vertelt Stangier. "Het heeft een duidelijk verkleurd vernis en daardoor zijn de kleuren niet meer zo helder en mooi zijn ." Naast het verwijderen en uiteindelijk vernieuwen van de vernislaag, worden ook oude restauraties aangepakt. De oude restauraties liggen nu zichtbaar als een soort vlek op het originele schilderij. Die zichtbare eilandjes worden nu zo klein mogelijk gemaakt.



Op het schilderij is te zien hoe de Hollandsewaard, de huidige Biesbosch, er vlak na de stormvloed in 1421 eruit zag. Stangier was vooral getroffen door het wiegje dat op het water drijft met een baby. "Dat laat de emoties zien, die zo'n ramp losmaakt."





Geheime boodschappen of niets

Het zal niet voor het eerst zijn dat bij een restauratie, waarbij laagje voor laagje vernis en restanten van eerdere restauraties worden verwijderd, er iets nieuws tevoorschijn komt. Een nieuwe figuur of een heimelijke boodschap, maar Stangier moet ons ..... teleurstellen. "Ik heb tot nu toe nog niets ontdekt, geen boodschappen teksten of wat dan ook. Maar ik ben nog niet klaar dus wie weet."



Thuis

In het voorjaar, rond de Pasen moet de restauratie voltooid zijn en het schilderij terug in het Biesboschmusem in Werkendam