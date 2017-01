Een echte bodemschat: 18.000 kunstwerken in oud zwembad De Blikken in Oosterhout

OOSTERHOUT - Tot anderhalf jaar geleden werd zwembad De Blikken in Oosterhout nog gebruikt om af te zwemmen. Maar nu is bodem van het oud zwembad getransformeerd in een kunstwerk van bijna 18.000 tegeltjes: het beeldbad. 365 dagen lang hebben achtenveertig kunstenaars uit het hele land gewerkt aan hun ontwerpen op zwembadtegeltjes.

Velen haalden er onder toeziend oog van papa en mama hun zwemdiploma. Maar sinds anderhalf jaar staat het wedstrijdbad van oud zwembad De Blikken in Oosterhout droog. Twee kunstenaars van stichting Bock en h19 kwamen op het idee om de zwembadbodem te transformeren tot een waar kunstwerk. En dat is gelukt.



Pauline Klein Paste en Servaas Roelandse kwamen op het idee om mensen via Facebook op te roepen om mee te werken aan het 365 dagen durende project. "Ik wist toen echt niet wat ik ervan moest verwachten. Maar het explodeerde gewoon", aldus Roelandse. Meer dan honderd mensen reageerden en uiteindelijk werden er achtenveertig gelukkigen gekozen om mee te doen."Aan het begin van het jaar hebben alle deelnemende kunstenaars een stapel kartonnetjes gekregen op maat van de vloertegels of een wandtegel. Ze zijn januari van start gegaan met elke dag een kunstwerkje te maken", vertelt kunstenares Pauline Klein Paste.Negen dagen lang plakten Klein Paste en Roelandse samen met een groep vrijwilligers alle kunstwerkjes op de tegels. "Ik heb heel veel respect gekregen voor zwembadbouwers, omdat het echt een enorm werk was", lacht Servaas.Donderdagavond is de 365+1 Beeldbad-expositie groots geopend met een lichtshow. Het kunstwerk is nog tot 22 januari van donderdag tot en met zondag te bewonderen in Oosterhout.