Auto met gezin belandt in de sloot langs A58 bij Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een auto met daarin een gezin raakte donderdagavond van de weg en belandde in de sloot langs de A58 in Etten-Leur. Er zaten drie volwassenen en een kind in de auto.

Er werd groot uitgerukt door politie, brandweer en ambulance. Het gezin is succesvol uit de auto bevrijd.



Zij zijn onderzocht in de ambulance, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De bergingsdienst heeft de auto uit de sloot gehaald.