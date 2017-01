Michael van Gerwen deelt vrolijk nieuws: 'We worden papa en mama!'

VLIJMEN - Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne krijgen een kindje. Dat onthulde Van Gerwen tijdens zijn huldiging, donderdagavond in Vlijmen.

Na een toespraak van de loco-burgemeester van Heusden, Wim van Engeland en minister Lodewijk Asscher maakte Van Gerwen het grote nieuws bekend: "Dan hebben we misschien nog iets anders te vertellen," begon hij zijn verhaal. "We gaan in Vlijmen nog een inwoner krijgen, we worden papa en mama!"



Het publiek reageerde uitzinnig op het nieuws.



In 2014 trouwde Michael van Gerwen met Daphne Govers. Haar broertje was een groot fan van Van Gerwen, en zo kwamen ze met elkaar in contact.