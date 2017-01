De Rooy na ritzege in Dakar: 'Het was een hele mooie dag'

SON - Gerard de Rooy heeft donderdag voor het eerste Brabantse succes in de Dakar Rally gezorgd. De trucker uit Son, die de wedstrijd vorig jaar won, was de snelste in de rit naar Tupiza in Bolivia.

"Het waren hele moeilijke duinen in het begin. Ze waren erg zacht", vertelt De Rooy aan Rallymaniacs. "We zagen iedereen zoeken, maar wij hebben geen fouten gemaakt."





In de slotfase van de rit sloeg De Rooy donderdag toe. Hij vocht een interessant gevecht uit met de Rus Mardeev. "Het was een hele mooie dag", sprak de trucker. Door zijn zege is hij naar de vijfde plek in het algemeen klassement gestegen. Hij stond woensdag nog achttiende.De Rooy heeft na zijn ritwinst een klein kwartier achterstand op de Rus Sotnikov.