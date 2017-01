De Rooy wint, Kees Koolen vierde en de andere Brabantse uitslagen in etappe 4 Dakar Rally

SON - Er gebeurde veel in etappe 4 van de Dakar Rally. Dit zijn de uitslagen van de Brabantse deelnemers.

Motoren

Jurgen van den Goorbergh: vroeg tijdens de race om medische hulp, is hoogstwaarschijnlijk afgestapt. Door de organisatie is dat nog niet bevestigd.



Quads

4. Kees Koolen +20:41



Auto's

8. Erik van Loon +27:02

Ebert Dollevoet: is hoogstwaarschijnlijk uitgevallen, nog niet bevestigd



Trucks

1. Gerard de Rooy

7. Ton van Genugten +19:40

11. Hans Stacey +29:37

12. Peter Versluis +29:56

16. Maurik van den Heuvel +54:34



Frank Tilburgs (nog niet bekend)

Vick Versteijnen (nog niet bekend)

Jan van de Laar (nog niet bekend)



