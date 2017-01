'Van den Goorbergh en Dollevoet verlaten Dakar Rally'

Jurgen van den Goorbergh in actie (foto: VI Images)

SON - Het ziet er naar uit dat Jurgen van den Goorbergh en Ebert Dollevoet donderdag niet gaan finishen in de Dakar Rally.

Van den Goorbergh kwam woensdag hard ten val. Hij raakte zelfs even buiten bewustzijn, maar ging donderdag toch van start. Hij passeerde ook het eerste meetpunt, maar vroeg daarna om medische assistentie. Het is door de organisatie nog niet bevestigd, maar alles wijst erop dat de Bredanaar niet meer op zijn motor is gestapt.





Dollevoet zou met technische problemen te maken hebben gehad, waardoor hij dit jaar opnieuw de Dakar Rally niet uitrijdt. Ook bij zijn acht eerdere pogingen lukte het de inwoner van Valkenswaard niet op de eindstreep te bereiken. Ook bij Dollevoet is de bevestiging nog niet binnen, maar ook hier wijst alles op een exit.