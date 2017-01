Binnenvaartschippers willen Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen na stuw-ongeluk Grave

GRAVE - Als het nog lang duurt voordat de Maas bij Grave weer bevaarbaar is, kan Rijkswaterstaat een claim verwachten. Binnenvaartschippers denken erover om Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen. De schippers worden zwaar getroffen, want door het gezakte waterpeil moeten ze ver omvaren.

Donderdag was er een persconferentie. Die was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de voortgang, maar riep alleen maar meer vragen op. Rijkswaterstaat zegt met een noodoplossing te komen om de Maas zo snel mogelijk weer bevaarbaar te maken. Maar wanneer die oplossing er is, blijft onduidelijk.



ZIE OOK: Dagen, weken of maanden? Compleet onduidelijk wanneer problemen bij stuw Grave opgelost zijn



Dagen, weken, maanden?

Veel bedrijven langs de Maas hebben last van de problemen. En ook de binnenvaartschippers zijn natuurlijk niet blij, vooral omdat er nog geen zicht is op een oplossing. "Als het langer dan 3 à 4 weken gaat duren gaan we onderzoeken welke wegen we gaan bewandelen om de druk te verhogen", zegt Martin Seine van PTC, een coörperatie van binnenschippers.



"Ik ben bang dat we hier niet over dagen of weken praten, maar dat het misschien nog wel langer dan een maand kan duren. Dat geeft toch ongerustheid."



ZIE OOK: Drone laat in 1,5 minuut de problemen zien door de kapotte stuw in de Maas [VIDEO]



Eerst noodoplossing, dan repareren

Rijkswaterstaat berekent momenteel welke snelle oplossing mogelijk is om het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave weer te verhogen. Mogelijkheden zijn een mobiele dijk of een dam dwars door de Maas.



Zoiets neerzetten is nog niet zo makkelijk. Aan de ene kant moet de noodoplossing stevig genoeg zijn om de waterdruk van de Maas aan te kunnen. Maar aan de andere kant moet de tijdelijke oplossing ook binnen twee dagen weg te halen zijn, als het waterpeil door bijvoorbeeld regen flink stijgt. Het is een ingewikkelde kwestie.