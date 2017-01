Erik van Loon vertrouwt op goede eindklassering na vlot verlopen etappe: 'Top tien is nog mogelijk'

TUPIZA - Rallyrijder Erik van Loon heeft nog het volste vertrouwen in een goede eindklassering in de Dakar Rally. Na een dramatisch verlopen etappe op woensdag herpakte de Eerselnaar zich in etappe 4 door op de achtste plaats te eindigen. "Dit is Dakar. Je moet nooit opgeven", aldus Van Loon.

Volgens van Loon zijn de kaarten nog lang niet geschud in deze Dakar Rally. "Het is een enorm zware Dakar tot nu toe en ze zeggen dat het alleen maar zwaarder wordt", blikt de ondernemer in vlees alvast vooruit.



Van Loon verloor woensdag veel tijd nadat zijn Toyota zonder benzine kwam te staan. Hierdoor maakte hij een duikeling in het klassement, maar door de goede prestatie in etappe vier heeft Van Loon weer vertrouwen in een goede afloop.



"Er zijn al een hoop uitvallers bij de auto's. Onze eerste ambitie is om weer in de top 15 te komen, maar als het zo doorgaat dan wordt de ambitie toch gewoon weer top 10."



Van Loon en zijn navigator Wouter Rosegaar staan op dit moment op de 23ste plaats in het algemeen klassement op bijna vier uur achterstand van de koploper Cyril Despres uit Frankrijk.