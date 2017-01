KNMI waarschuwt opnieuw voor gladde wegen na koudste nacht van de winter

EINDHOVEN - Ook vrijdagochtend waarschuwt het KNMI voor kans op gladheid op vooral lokale wegen. Voor het hele land heeft het weerinstituut ‘code geel’ uitgegeven na de koudste nacht deze winter tot nu toe.

Oppassen geblazen dus: natte weggedeelten kunnen vrijdagochtend zijn bevroren. De waarschuwing werd rond vijf uur uitgegeven en houdt vooralsnog de hele ochtend aan, aldus het KNMI.



Eerste strenge vorst van de winter

De temperatuur is in de nacht van donderdag op vrijdag flink onderuit gegaan. Bij vliegveld Eindhoven werd -12,4 graden gemeten. Daarmee is de eerste strenge vorst van deze winter een feit, meldden MeteoGroup en Weeronline.



Meteorologen spreken van strenge vorst als de temperatuur beneden de min 10 graden uitkomt. Komende uren kan het nog wat kouder worden.



Ook zaterdagochtend spekgladde wegen

Zaterdagochtend wordt er regen verwacht die op een bevroren ondergrond valt. Dat levert dit weekend opnieuw spekgladde wegen op. Tot in de avond moeten weggebruikers zaterdag in met name het oosten en zuidoosten van het land extra alert zijn en rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden.