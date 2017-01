Vrouw erft 70.000 euro en verbrandt het bij crematie: 'Ik heb het in de kist gedaan'

DEN BOSCH - Een vrouw uit Den Bosch zegt de erfenis van haar vader te hebben verbrand. Ze zou de 70.000 euro vier jaar geleden in zijn kist hebben gestopt bij de crematie. Haar broer wil zijn deel van het geld hebben, maar de Bossche geeft aan dit niet meer te hebben. Dit vertelde ze donderdag tijdens een rechtszaak, schrijft het Brabants Dagblad.

“Ik heb het in de kist gedaan. Het was van hem en het moest van hem blijven. Niemand had er verder recht op”, aldus de vrouw. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van diefstal. Haar 60-jarige broer spande de rechtszaak tegen haar aan.



'Echt verbrand?'

De officier van justitie vindt het moeilijk te geloven dat de vrouw de euro’s heeft verbrand. De rechters leken er volgens de krant ook zo over te denken. Zij noemden het een ‘heel ongebruikelijke gang van zaken’ dat de vrouw het bedrag van 70.000 euro contant op kon nemen bij de bank. Volgens de vrouw was dit geen probleem.



Haar broer hoorde van de notaris dat hun vader flink had gespaard, maar zag niks van zijn deel van de erfenis. Verhaal halen bij de bank leverde niets op en daarom stapte hij naar de rechter. Die besloot in 2012 al dat zijn zus hem 30.000 euro moest betalen, maar dat geld heeft hij nog steeds niet.



Taakstraf geëist

Het OM wil dat de vrouw een taakstraf van 60 uur krijgt en de 30.000 euro aan haar broer betaalt. “Het is niet belangrijk of het is verbrand. Zeker is dat zij het geld heeft opgenomen”, aldus de officier van justitie. De uitspraak is op 19 januari.