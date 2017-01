Vier straatrovers blijven met lege handen achter, slachtoffer gaat ervandoor

TILBURG - Een 14-jarige jongen uit Tilburg is donderdagmiddag ontsnapt aan een beroving door in een onbewaakt moment op zijn fiets ervandoor te gaan.

De jongen werd rond vier uur op de Langendijk lastig gevallen door vier straatrovers. De daders waren uit op zijn telefoon. Het slachtoffer werd in zijn gezicht geslagen, op de grond geduwd en geschopt. Toen er een andere fietser naderde, stopte de daders met schoppen. Het slachtoffer maakte daar gebruik van door snel weg te fietsen.



Volgens de politie hebben twee van de vier daders een lichtgetinte huidskleur en kort donker haar. Ze zijn ongeveer 16 jaar oud. De politie zoekt ook de fietser die getuige was van de mishandeling. Het gaat om een kalende man van ongeveer 35 jaar. Voor op zijn fiets had de man een groene krat.