Brabantse Nachten Zijn Lang gaat op reis

EINDHOVEN - Veel mensen snakken aan het begin van het nieuwe jaar naar vakantie. Daarom zie je rond deze tijd een piek in het aantal bezoeken aan reisbureaus en vakantiewebsites. De Vakantiebeurs begint pas volgende week, maar Omroep Brabant doet vannacht al z’n best om de waar-gaan-we-dit-jaar-naartoe-vraag te beantwoorden.

In de studio is beroepsreiziger Jeroen Eckhardt te gast. Jeroen blogt over de trips die hij maakt. Dat zijn bijvoorbeeld stedentrips die hij handig voor je samenvat op www.in12uur.nl, tochten naar schattige dorpjes en grote reizen.



Do’s en don’ts voor toeristen

Jeroen geeft tips om je snel een stad of land eigen te maken. Wat zijn nou universele do’s en don’ts wanneer je als toerist ergens bent? En wat werkt er wel met kleine kinderen en pubers? En wat als opa en oma nou ook nog mee willen?



Ook wordt er gekeken naar de trends van dit jaar. Willen we nog sjiek kamperen? Gaan we voor fiets- of wandelvakanties? Kiezen we toch voor de bekende wereldsteden? Of is er een aantal relatief onbekende pareltjes dat zeker een bezoek verdient? Check in om middernacht op Omroep Brabant radio en reis mee. Je hebt geen paspoort en vreemde valuta nodig. Schöne Reise, buon viaje, happy travels, bon voyage tot twee uur!