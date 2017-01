Aantal moorden in Brabant in 4 jaar tijd nog niet zo laag, maar 'nog geen reden tot juichen'

EINDHOVEN - In vier jaar tijd is het aantal moorden nog niet zo laag geweest in Brabant. In 2016 werden vorig jaar veertien mensen om het leven gebracht, terwijl er in 2015 nog 25 mensen werden vermoord. “Het lijkt goed nieuws, maar het is absoluut nog geen reden tot juichen”, zegt de politie.

“Een moord is het meest verschrikkelijke wat er kan gebeuren”, zegt Rienk de Groot, hoofd recherche van politieregio Zeeland-West-Brabant. “En elke moord is er een te veel. Deze afname lijkt goed nieuws, maar de jaren daarvoor waren exorbitant hoog.”





In 2013 waren er 19 moorden in Brabant. 2014 en 2015 waren piekjaren, met respectievelijk 26 en 25 moordzaken. Het aantal moorden in Brabant blijft ook met veertien hoger dan het landelijk gemiddelde, zegt De Groot. “En de helft daarvan is te relateren aan criminele activiteiten. Dat zorgt voor heel veel werk, want criminelen doen natuurlijk erg hun best om hun sporen uit te wissen.”“Wij rekenen in politiesterkte”, legt De Groot uit. “Wij hebben 6,7 procent van de politiecapaciteit, terwijl het aantal moordzaken een stuk hoger ligt.” Daarnaast benadrukt de recherchechef dat er niet alleen naar moord gekeken moet worden als graadmeter voor succes in de strijd tegen criminaliteit.“We zien de moorden, maar we zien ook gewonden, of andere uitwassen van de georganiseerde criminaliteit. Bijvoorbeeld dat er op straat met machinegeweren wordt geschoten zoals in Putte.” Daarbij raakte niemand gewond, maar de politie heeft er wel zijn handen vol mee.De daling van het aantal moordzaken over de laatste jaren is volgens De Groot ‘uitstekend voor de samenleving’. “Maar het is slechts een factor. In Brabant blijft de criminele situatie zeer zorgwekkend. Die heeft zich in de afgelopen tientallen jaren opgebouwd en dat gaat niet zomaar weg.” De rechercheur ondersteunt dan ook van harte de oproep van burgemeester Noordanus van Tilburg om meer geld en middelen beschikbaar te stellen voor bestrijding van georganiseerde misdaad.