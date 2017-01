Afrekening in Ossendrecht en Tilburger dood gevonden onder auto: 14 moorden in Brabant in 2016

EINDHOVEN - Een Tilburger die neergeschoten wordt gevonden onder een auto, een fatale mishandeling in Helmond en een bizarre steekpartij in Den Bosch. In Brabant werden vorig jaar veertien mensen om het leven gebracht.

Acht van hen werden in het oosten van de provincie gedood, zes van hen in West-Brabant. Het totaal van veertien is een daling ten opzichte van 2015, toen er 25 mensen werden vermoord. Toch blijft de druk op de recherche erg hoog, vertelt chef recherche Rienk de Groot aan Omroep Brabant.



Het overzicht van alle moordzaken van het jaar 2016 lees je hieronder.





11 december 2016

Een 30-jarige Tilburger wordt dood gevonden onder een auto bij het Vossenpad in Tilburg. Hij bleek neergeschoten te zijn.



16 oktober 2016

Gertjan Schiltmans wordt dood gevonden in zijn appartement in Cuijk. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Een dag na de vondst van zijn lichaam wordt een 28-jarige man uit Cuijk opgepakt.



22 september 2016

Wendy (46) komt om het leven in Zevenbergen. Haar man ontdekte dat ze was vreemdgegaan en van hem wilde scheiden. Van het moment zelf kan K-J W. zich niets meer herinneren: ‘s ochtends zag hij zijn vrouw dood naast zich liggen.



3 september 2016

Een Litouwse vrachtwagenchauffeur wordt op bedrijventerrein IABC in Breda doodgestoken door zijn collega, die ook uit Litouwen komt. De man wordt gevonden tussen twee vrachtwagens.



29 juni 2016

Selim van der Heijden wordt in Den Bosch doodgestoken. Hij wordt gewond op straat gevonden en is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel. Zijn echtgenote, die later zelf als hoofdverdachte werd aangemerkt, is zwaargewond gevonden met verschillende steekwonden. Ze zegt zich niets meer te herinneren van wat er gebeurde.



Drie weken was de 67-jarige Bart Hillen uit Helmond spoorloos. Op donderdag 19 mei wordt zijn levenloze lichaam ge vonden in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. De politie arresteert later zijn 40-jarige zoon.Michael Schmitt wordt door zijn 27-jarige partner vermoord in Helmond . Het stel had al langer relationele problemen. De 27-jarige partner van Michael sloeg hem met een hamer op het hoofd. Reanimeren had geen zin meer.De 43-jarige vrouw Dollie Hanssen wordt om het leven gebracht in Kaatsheuvel. Haar man, Robert B., bekent later dat hij in zeer verwarde toestand zijn vrouw heeft gedood . Volgens zijn advocaat was er geen sprake van moord.De 45-jarige Pierre Pelders wordt dood gevonden in zijn appartement in Zundert. De man blijkt met een hamer gedood te zijn. Vijf dagen later worden er twee verdachten aangehouden die de auto van de overledene hadden gestolen.In haar woning aan het Arnaudinaplein in Eindhoven wordt een 42-jarige vrouw zwaargewond aangetroffen. Diezelfde avond overlijdt ze in het ziekenhuis. Haar 44-jarige echtgenoot uit Eindhoven wordt aangehouden.De 21-jarige Bart van Lith overlijdt na een steekpartij in Berlicum. De jongeman wordt zaterdagnacht 21 februari rond drie uur ‘s nachts gevonden op de Werststeeg. Een aantal dagen later overlijdt hij . De politie houdt twee mannen aan die op hetzelfde feest waren.Een Poolse man van 24 raakt op 19 februari zwaargewond bij een steekpartij op de Resedastraat in Eindhoven. Hij wordt hevig bloedend voor zijn huis gevonden. Op 23 februari overlijdt de man. De politie arresteert een 20-jarige inwoner van Eindhoven voor betrokkenheid bij de steekpartij De 37-jarige Marielle Markgraaff wordt iets na tien uur zwaargewond aangetroffen op de Bakelsedijk in Helmond. Reanimatie mag niet baten , ze overlijdt aan haar verwondingen. Twee maanden later wordt een 35-jarige man uit Helmond aangehouden voor haar gewelddadige dood. Later wordt deze man ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs om hem vast te kunnen houden.In Ossendrecht wordt Ulas Iskar doodgeschoten in zijn huis aan het Burgemeester van Gilshof. Daar wordt ook een hennepkwekerij gevonden. De commissaris van de Koning denkt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.