Vaten met drugsafval gedumpt in Knegsel

KNEGSEL - In een bosgebied in Knegsel zijn vrijdagmiddag zo’n dertig tot 35 vaten met drugsafval erin gevonden. De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) van de brandweer is aanwezig en doet onderzoek.

De AGS laat weten er ‘honderd procent’ zeker van te zijn dat het om drugsafval gaat. Volgens hem gaat hem om stoffen die gebruikt worden om amfetamine en XTC mee te maken. De gemeente is op de hoogte gesteld en laat de vaten opruimen.



Geen gevaar

De vaten en jerrycans werden gevonden aan de Zandoerleseweg in Knegsel. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving. De vaten zitten dicht en lekken niet.