Rijkswaterstaat neemt geen schadeclaims in behandeling over stuw Grave

GRAVE - Rijkswaterstaat neemt geen schadeclaims in behandeling over het stuwongeluk in Grave. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. “De schade is aangebracht door een derde, niet door nalatigheid van ons.” Op de Maas tussen Grave en Sambeek kunnen al ruim een week geen schepen varen, nadat de stuw werd vernield doordat een Duits binnenvaartschip er tegenaan botste.

"Wij zijn als Rijkswaterstaat ook gedupeerd”, zegt de woordvoerder. “We zijn volop bezig met een oplossing. We begrijpen dat het voor de buitenwereld lang lijkt, maar we moeten verschillende scenario’s goed uitwerken en kijken wat het beste is.”



Veel schade

Veel bedrijven langs de Maas hebben problemen en extra kosten door de kapotte stuw. Ook binnenvaartschippers zijn niet blij. Vooral omdat er nog geen oplossing is en ze dus niet weten hoe lang er niet gevaren kan worden. Als het nog lang duurt, overweegt PTC, een coöperatie van binnenschippers, een schadeclaim in te dienen bij Rijkswaterstaat.



Natasja Rensen is advocaat en lid van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht. Zij adviseert mensen in eerste instantie een schadeclaim in te dienen bij de verzekeraar van de schipper die tegen de stuw voer. Maar of iedereen dan zijn of haar geld krijgt, betwijfelt ze. Zo’n verzekeraar is volgens haar maar tot een bepaald bedrag aansprakelijk.



'Niet iedereen krijgt geld'

“Ik weet niet hoe hoog dat bedrag precies ligt, maar dat de schade de aansprakelijkheid te boven gaat, staat buiten kijf. Er is zoveel schade”, zegt zij. “Dat er mensen naast gaan grijpen, lijkt mij onvermijdelijk. En hoeveel geld mensen kunnen krijgen, hangt af van het aantal schadeclaims en hoeveel er te verdelen valt.”



Of het zin heeft om Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen, weet ze niet. “Het is gewoon echt nog de vraag of Rijkswaterstaat verantwoordelijk gehouden kan worden. Eerst moet blijken of ze vooraf steken hebben laten vallen wat betreft veiligheid of dat ze daarna bij het oplossen tekort zijn geschoten.”



Schipper aangehouden

De schipper die tegen de stuw botste, werd vorige week aangehouden. De politie is bezig met een onderzoek. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel een verdachte in de zaak. Zijn bloed wordt onderzocht om te kijken of hij had gedronken. De uitslag hiervan is nog altijd niet bekend, volgens de politie.