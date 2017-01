Vier mannen aangehouden na nachtelijke vechtpartij in Breda

BREDA - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op de Ginnekenstraat in Breda vier mannen uit Waalwijk aangehouden na een vechtpartij. Ze worden verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling van een 25-jarige man uit Wemeldinge en een 22-jarige vrouw uit Rilland (Zeeland). Dat meldt de politie vrijdag.

Het begon allemaal in een café in het uitgaanscentrum van Breda. De vrouw zag hoe een agressieve man uit het niets een jongen met gebalde vuist in het gezicht sloeg. De Zeelandse kreeg daarbij bloed op haar trui en handen.



Kaak

Eenmaal buiten raakten de man uit Wemeldinge en de man uit het café slaags met elkaar. De 25-jarige man viel daardoor met zijn kaak op de stoeprand. De agressieve man liep daarna met zijn vrienden weg.



Op de Torenstraat kwam de groep elkaar weer tegen. Opnieuw ontstond een vechtpartij. De vrouw zou op haar rug zijn geslagen en de 25-jarige man zou zijn geslagen en getrapt toen hij op de grond lag.



Signalement

De politie kon uiteindelijk rond kwart voor drie 's nachts op de Ginnekenstraat op basis van signalementen de vier mannen van 19, 20, 20 en 21 jaar oud aanhouden.