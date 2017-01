E19 Antwerpen-Breda dicht door ongeluk met drie vrachtauto's

MEER (BELGIË) - Op de E19 van Antwerpen naar Breda is vrijdag net over de grens bij Meer een ernstig ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst. De weg is afgesloten.

Volgens de wegpolitie Antwerpen is de snelweg volledig versperd en afgesloten ter hoogte van afrit Loenhout. De brandweer zou automobilisten die op de andere weghelft richting Antwerpen rijden, vragen hun ventilatie uit te zetten. Uit een van de vrachtwagens lekt een gevaarlijke stof.



Het Vlaams Verkeerscentrum en Rijkswaterstaat adviseren mensen die naar Nederland willen om te rijden via de A12 (Bergen op Zoom).