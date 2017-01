Het wereldrecord ganzenborden is binnen, en nu door naar de 80 uur!

VUGHT - Brabant is een wereldrecord rijker! De vriendengroep uit Vught is inmiddels al ruim 74 uur non-stop aan het ganzenborden, dus het oude record is verbroken. Ze zien er behoorlijk vermoeid uit en echt gezellig is het niet meer, maar ze denderen door tot de 80 uur.

Deelnemer Guus Peters vertelt hoe het vooral een strijd tegen vermoeidheid is. “Het is echt vechten tegen je slaap. Het einde van de nacht en het begin van de ochtend zijn de zwaarste momenten,” vertelt de marathondobbelaar met een glazige blik.



Vermoeidheid

“Toen we hoorden dat het record verbroken was, kregen we weer een boost.” Desondanks deze ‘boost’ eist de vermoeidheid wel zijn tol. “De coördinatie gaat achteruit. Het optellen en de juiste gans op de juiste plek zetten, kost in de loop van de tijd steeds meer moeite,” verklaart Guus.





Van een gezelschapsspel kun je onder deze extreme omstandigheden bijna niet meer spreken, maar de jongens houden de moed er nog in. Guus hoeft echter na deze duursessie geen ganzenbord meer te zien. “Ik vind het echt niet zo’n leuk spel.”