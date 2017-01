Mis ook vandaag niets van de Dakar Rally [LIVEBLOG start om 14:30 uur]

SON - Trucker Gerard de Rooy zorgde donderdag voor het eerste Brabantse dagsucces in de Dakar Rally. Of het hem vandaag opnieuw lukt is de grote vraag. Er staat weer een loodzware etappe op de rol.

Vrijdag 6 januari / etappe 5: Tupiza -„ Oruro

Motoren/quads/auto's: proef 447 km / totaal 692 km

Vrachtwagens: proef 438 km / totaal 683 km

Aan lange etappes geen gebrek deze rally. Weer een proef van meer dan 400 kilometer, met veel duinen op het einde.



