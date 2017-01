Trein botst tegen auto in Nuland, geen treinen tussen Den Bosch en Oss

NULAND - Een trein is vrijdagmiddag tegen een auto gebotst op een spoorwegovergang in Nuland. Het is niet bekend of er gewonden zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is het niet bekend hoeveel mensen er bij betrokken zijn. Volgens een getuige kwam de trein na het ongeluk ruim tweehonderd meter verder tot stilstand.Het treinverkeer tussen Den Bosch en Oss ligt plat door de aanrijding. Treinreizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ruim een uur. Het is nog niet bekend hoe lang er geen treinen rijden. Mensen worden geadviseerd via Utrecht te reizen.