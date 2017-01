Gevaarlijke achtervolging eindigt in ravage en twee arrestaties in Eindhoven

EINDHOVEN - Een gevaarlijke achtervolging door het centrum van Eindhoven eindigde donderdagnacht rond drie uur in een ravage met meerdere auto’s. De twee betrokkenen zijn gearresteerd en worden verdacht van een inbraak die nacht.

Een getuige hoorde een harde knal en zag twee verdachte mannen wegrennen van een winkelpand in het centrum van Eindhoven. De politie zag een van deze verdachten even later een auto instappen en met piepende banden ervandoor gaan.



Achtervolging

Met hoge snelheid en meerdere politieauto’s werd een achtervolging ingezet die al een paar straten verder eindigde in een ravage. De vluchtauto raakte al snel in een slip bij een vluchtheuvel en raakte een politieauto en twee geparkeerde auto’s.



Aanhoudingen

De 24-jarige die achter het stuur zat, werd na de achtervolging onmiddellijk gearresteerd. De andere 20-jarige verdachte is later opgepakt. Van beiden is de woonplaats vooralsnog onbekend. Ze zitten voorlopig nog vast voor verder onderzoek.