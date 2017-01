Nepagenten stelen sieraden uit huis in Tilburg

TILBURG - Drie dieven die zich voordeden als rechercheurs van de politie hebben vrijdagochtend sieraden buitgemaakt bij een nep-doorzoeking van een huis in Tilburg.

De zogenaamde agenten in burger belden in ten minste twee Tilburgse wijken aan bij huizen. Ze kwamen met het verhaal dat zij van de politie waren en vanwege een inbraak onderzoek wilden doen. Om hun verhaal geloofwaardig te maken, toonden zij een legitimatiebewijs.



Wijken Zorgvlied en Groenewoud

Bij een huis in de wijk Zorgvlied werden zij door de bewoner binnen gelaten. Nadat ze het huis hadden doorzocht, ging ze ervandoor met sieraden. Bij een huis in de wijk Groenewoud bleef het bij een poging.



Volgens de politie zouden de daders drie blanke mannen van veertig a vijftig jaar oud zijn. Ze hebben een normaal postuur en droegen nette kleding. Een van hen had gemillimeterd haar. De politie waarschuwt de inwoners voor deze dieven en hun werkwijze.