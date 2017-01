'2016, Uitgescheept' met Rob Scheepers te zien op Omroep Brabant

STERKSEL - Voor de derde en (voorlopig) de laatste keer bracht cabaretier Rob Scheepers vanuit het Parktheater Eindhoven zijn nieuwjaarsconference. De show ‘2016, Uitgescheept’ was zesmaal uitverkocht en razend succesvol. Voor de eerste keer is deze show op televisie te zien op zondag 15 januari om 21.00 uur op Omroep Brabant.

In ''Uitgescheept 2016" kijkt Rob Scheepers uit Sterksel terug op 2016. Wat is er nou lekkerder dan radicaal schoon schip maken? Alle onnodige ballast overboord gooien en opnieuw beginnen. Vanaf de veilige kade kijkt Rob de in 2016 uitgescheepte vloot van failliete voetbalclubs en achterhaalde winkelformules na. Wuiven naar gevallen politici, en ons ontvallen wereldsterren. Om vervolgens met de borst vooruit en de kop in de wind, het nieuwe jaar binnen te stappen. Met verse ideeën en bruisend van de energie. Heerlijk. Want de beste stuurlui staan nu eenmaal nog steeds aan wal…



