Geen transfergekte bij PSV, wel veel sollicitaties voor vacature trainer Jong PSV

JEREZ DE LA FRONTERA - Het verblijf van PSV in Zuid-Spanje verloopt tot dusver in volstrekte rust. Was er bij de afgelopen trainingskampen regelmatig volop hectiek over komende of gaande spelers, in Jerez de la frontera volgt de ene training na de andere, zonder dat technisch manager Marcel Brands het ene na het andere telefoontje met een club of spelersmakelaar moet afhandelen.

Brands: "Vorig jaar hebben we Marco van Ginkel pas aan het einde van de transferperiode gehaald, nu al meteen aan het begin. Op dit moment is er wel het gebruikelijke makelaarsgedoe. Maar onze selectie is nu groot genoeg en alles wat we willen, hebben we nu al binnen. Dat zorgt wel voor een bepaalde rust."



Maar of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Want PSV heeft wel enkele spelers die na de winterstop elders willen spelen.



Niets van Swansea gehoord

"Jordy de Wijs kan verhuurd worden aan Excelsior. Daar nemen we na de winterstop een beslissing over. Swansea zou geinteresseerd zijn in Narsingh, maar tot dusver heb ik van die club nog helemaal niks gehoord. Ook Simon Poulsen en Florian Jozefzoon hebben aangegeven dat ze wel willen vertrekken om aan speeltijd toe te komen. Maar tot nu toe heeft dat nog tot niets geleid."



En dan is er natuurlijk ook nog Jong PSV. Trainer Pascal Jansen wordt hoofd opleidingen bij PSV en dus moet hij opgevolgd worden. Het liefst door een trainer uit de eigen organisatie. De huidige assistent Jurgen Dirkx komt dan in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel.



"Ná het trainingskamp gaan we eens rond de tafel zitten om over de nieuwe trainer van Jong PSV te praten. Er zijn al veel sollicitaties daarvoor binnengekomen. Natuurlijk willen we Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel graag een rol geven in onze opleiding. Dat kan bij Jong PSV, maar bijvoorbeeld ook bij onder 19, onder 17, of als individuele trainer."



Trainingskamp

PSV verblijft nog tot maandag in Spanje. Zaterdag wordt er een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund gespeeld, een dag later is SC Freiburg de tegenstander.