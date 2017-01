Bietencampagne Suiker Unie in Dinteloord zit erop, opbrengst hoger dan verwacht

DINTELOORD - Bijna vier maanden lang reden vrachtwagens dag en nacht af en aan met miljoenen suikerbieten. Vrijdagmiddag werden de laatste knollen binnengebracht bij de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord. Daarmee is een einde gekomen aan de bietencampagne die op 19 september begon.

In totaal heeft de suikerfabriek 2,8 miljoen ton bieten verwerkt; goed voor zo'n 475.000 ton suiker. Een deel daarvan is nog diksap dat in het voorjaar verder wordt verwerkt. Zo vertelt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken bij Suiker Unie, vrijdag. Volgens Sikken is de suikeropbrengst toch hoger dan verwacht. "Vooral de mooie herfst heeft veel goedgemaakt."



Minder bieten uit Oost-Brabant

Door de enorme neerslag vorig jaar in Oost-Brabant en Limburg liepen veel bietenplanten schade op. Hierdoor konden veel telers uit die regio weinig of geen bieten leveren. Ondanks deze tegenslag voor de agrariërs heeft de suikerfabriek wel meer hectaren aan bieten uit andere gebieden kunnen verwerken.



De laatste bieten gingen vrijdagmiddag om halfdrie de lopende band op. Dit weekend zal de fabriek zijn uitgedampt, verdwijnt de weeïge geur uit de West-Brabantse lucht en kan er begonnen worden met schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud van de machines.