Slipadvies van de expert voor als het glad wordt: 'Niet op de rem trappen!'

EINDHOVEN - Sneeuw en ijzel liggen op de loer. Het is de tijd van het jaar dat het iedere automobilist kan overkomen: in de slip raken. Om te weten wat te doen als je auto gaat schuiven, gingen wij voor advies naar het trainingscentrum van verkeersschool Leeuw in Eindhoven.

"Voor je uit blijven kijken en niet op de rem trappen!", instructeur Jac van Vugt weet hoe te handelen. "Als je in een slip raakt, moet je de koppeling intrappen en bijsturen." Op het trainingscentrum van verkeersschool Leeuw wordt een onveilige situatie nagebootst met water op het wegdek.



Eigenlijk zou een anti-slipcursus standaard bij rijlessen moeten zitten, zegt Van Vught. Bij extreme weersomstandigheden als ijzel is het volgens hem het beste om helemaal de weg niet op te gaan. Maar als het dan toch moet, pas dan in ieder geval je rijstijl aan.Van Vugt zegt dat winterbanden ook een enorm verschil maken. Auto's die ze hebben, hebben een veel kortere remweg. En dat kan het verschil maken, als er bijvoorbeeld een kindje plotseling oversteekt.Voor vrijdagnacht en zaterdagochtend heeft het KNMI code oranje afgegeven.