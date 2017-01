Justitie onderzoekt rollen van drie verdachten van dood 86-jarige Mien Graveland

DEN BOSCH - Justitie gaat verder onderzoek doen naar de dood van de 86-jarige Mien Graveland uit Helmond. Dat bleek vrijdag voor de rechter in Den Bosch. Graveland werd in augustus 2014 thuis overvallen en zo zwaar mishandeld dat ze daaraan overleed. Vrijdag stond een 25-jarige Schiedammer voor het eerst voor de rechter. De zaak is voorlopig aangehouden.

De man wordt samen met nog twee anderen verdacht van de fatale roofoverval. Bij de overval werden een geldkistje en sieraden buitgemaakt. De bejaarde vrouw werd volgens justitie geschopt, geslagen en vastgebonden met tiewraps.



De zaak kwam opnieuw aan het rollen dankzij telefoontaps van de politie. In september werd de Schiedammer opgepakt. In december werd een 31-jarige man uit Nuenen opgepakt. Afgelopen woensdag werd een derde verdachte opgepakt.



Justitie wil nu uitzoeken wie wat heeft gedaan. Over drie maanden zouden alledrie de verdachten dan tegelijkertijd voor de rechter moeten verschijnen.



