PSV neemt jeugdspeler Aboukhlal over van Willem II, speler moet nog wel medisch gekeurd worden

TILBURG - PSV neemt jeugdspeler Zakaria Aboukhlal over van Willem II. Dat meldt de Tilburgse club op haar site. De 16-jarige aanvaller moet nog wel medisch gekeurd worden.

Dat gebeurt volgende week. Aboukhlal maakt het huidige seizoen af in Tilburg en sluit in de zomer aan bij PSV.



Oranje onder 17

De aanvaller is vanaf 2014 verbonden aan Willem II. Hij kwam ook al enkele keren in actie voor Oranje onder 17.