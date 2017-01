Automotive Campus Helmond gaat files te lijf met slimme auto

HELMOND - Na twee weken doorrijden vanwege de kerstvakantie is het weer zover: file, file, file. Maar de oplossing voor deze dagelijkse ergernis komt uit Helmond, van de Automotive Campus. Deskundigen onderzoeken daar hoe technologie kan helpen opstopping op de wegen te voorkomen.

Treintje rijden van vrachtauto’s is één van de manieren om files te voorkomen. Jeroen Ploeg van TNO houdt zich daarmee bezig. Daarbij gaat het om draadloze communicatie via modems tussen trucks waardoor deze dichter op elkaar kunnen rijden.



Beter doorrijden

Daardoor is er meer ruimte op de weg beschikbaar, want de afstand tussen de vrachtwagens kan teruglopen tot vijf à zes meter. De apparatuur zorgt er ook voor dat vrachtwagens minder remmen en optrekken, wat de doorstroming bevordert.



Ploeg promoveerde in 2014 aan de TU/e op zijn onderzoek. Bij de proef zijn Brabantse bedrijven betrokken: DAF en VDL. De verwachting is dat over vijf tot tien jaar de eerste trucks met deze technologie de weg op gaan.



Zelfdenkende Tesla

Maar ook technologie in personenauto’s kan ervoor zorgen dat het mogelijk wordt is lekker door te rijden. Het merk Tesla loopt hierbij voorop. De auto’s die nu van de band rollen, hebben camera’s en radarsensoren en een computer die de gegevens ervan verwerkt, aan boord. Dat die goed werken merkte ook Frank van Hoesel uit Breda toen zijn Tesla een ongeluk vlak voor hem detecteerde nog voordat het gebeurde.



De auto wordt daarmee als het ware zelfsturend. Op de A270 van Helmond naar Eindhoven wordt soortgelijke apparatuur getest die reageert op gedrag van medeweggebruikers. TNO onderzoekt daar of zo spookfiles, die ontstaan door plots remmen, kunnen worden voorkomen.



Japans onderzoek laat zien hoe zo'n spookfile ontstaat:



“Vooral invoeren, die technologie,” zegt hoogleraar Carlo van de Weijer van de TU/e. “Maar verwacht niet dat de problemen hiermee voor altijd voorbij zijn. In het begin zal het aantal files inderdaad met tien tot vijftien procent afnemen.”Maar als mensen eenmaal ontdekken dat ze hun aandacht niet bij de weg hoeven te houden en intussen kunnen appen of facebooken, wordt de auto – ook of juist in de file – een comfortabele manier om te forenzen. “Op den duur groeit het aantal files met 25 procent.”Van de Weijer heeft een mededeling voor de klagers over files: “We hebben er verhoudingsgewijs niet zoveel. Het merendeel staat immers in de Randstad, zo blijkt uit de file top-50 van de VID.”“Wen er maar aan”, zegt de hoogleraar smart mobility. “Als je in de file staat, is dat je eigen schuld. Wie verder dan twintig kilometer van zijn werk woont – een afstand die met een e-bike goed te doen is – moet maar verhuizen. En het is een kwestie van slim plannen. Ik maak nooit afspraken vóór tien uur omdat ik weet dat ik me vastrijd en werk zoveel mogelijk thuis.”Ga anders over autorijden denken, is het pleidooi van Carlo van de Weijer. “Begeef je niet elke dag in de file. Probeer de auto niet te gebruiken om te forenzen, maar zie je wagen als iets om van te genieten. Zoals ik van mijn oldtimer.”