Bejaarde man rijdt zijn vrouw aan op de vluchtstrook

WIJCHEN - Een 81-jarige Bosschenaar heeft vrijdagmiddag zijn echtgenote aangereden op de A326 bij Wijchen. Omdat het de bestuurder even teveel werd op de snelweg, besloot het echtpaar op de vluchtstrook van plek te wisselen.

De 76-jarige vrouw was uitgestapt om naar de andere kant te lopen, maar de auto stond nog niet helemaal stil. Ondanks alle pogingen van de man om zijn eigen vrouw met de auto te ontwijken, werd de vrouw toch geraakt.



De vrouw is lichtgewond geraakt aan haar knie, maar hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden. De auto is door de sleepdienst meegenomen.