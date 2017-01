Nabestaanden boos op journalist die vuilniszak met MH17-resten claimt: 'Niet respectvol'

BREDA - Nabestaanden van de MH17-ramp zijn niet te spreken over de acties van journalist en voormalig SP-raadslid in Breda Michel Spekkers. Spekkers zegt dat hij een vuilniszak vol met spullen en mogelijk ook menselijke resten van de rampplek in Oekraïne heeft en deze heeft meegenomen naar Rusland. Op Twitter bericht Spekkers de afgelopen dagen uitgebreid over de vuilniszak.

Spekkers plaatste op 4 januari een poll op Twitter met de vraag: 'Bij wie zou ik een vuilniszak vol met MH17 spullen het best kunnen brengen?'. De antwoordmogelijkheden waren: 'Tweede Kamer, OM, Mijn moeder'. Daarna plaatste hij een foto van een bordje van de stoelen 14C en 14A uit het vliegtuig.



Later vertelt Spekkers over zijn reis naar Rusland en hoe de vuilniszak met MH17-resten deze reis doorstaat."Als er mogelijke menselijke resten worden gevonden, moeten deze aan de lokale burgemeesters worden overgedragen en niet in een vuilniszak mee op reis worden genomen", zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. "Je moet met respect hiermee omgaan."Spekkers laat aan Omroep Brabant weten dat hij niemand wil beledigen met zijn berichtgeving over de vuilniszak. "Dit is niets alles. Er ligt daar nog veel meer en daar moet wat aan worden gedaan", zegt Spekkers. "Ik heb het onderwerp weer aangekaart en dat was nodig. Nabestaanden zijn dan misschien boos over de manier hoe ik het breng. Maar uiteindelijk zijn dat wel de mensen waar ik het voor doe."De journalist zegt ook dat hij alle spullen zorgvuldig heeft gedocumenteerd en er netjes mee omgaat. "Daarom heb ik ook geen foto van botten of iets dergelijks online gezet.""Dat daar nu nog steeds van alles gevonden wordt, is logisch", aldus een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. "Het toestel kwam in een groot gebied terecht, waar het nu nog steeds onrustig en onveilig is. Dat maakt het bergen erg lastig." De kans dat er nog menselijke resten in het gebied liggen, is daarom groot, volgens de woordvoerder.Het Openbaar Ministerie heeft contact gezocht met de journalist. "Als er inderdaad iets gevonden is, is het belangrijk voor de nabestaanden om dat goed te onderzoeken. Deze man had zich beter gelijk bij de politie of bij ons kunnen melden."