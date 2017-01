Kinderen kijgen les veldrijden van hun helden Lars Boom en Marianne Vos

SINT-MICHIELSGESTEL - Op het parcours in Sint-Michielsgestel waar zaterdag en zondag het NK veldrijden wordt gehouden, kregen 25 jonge wielrennertjes vrijdagmiddag les van Marianne Vos en Lars Boom. Zij hopen de kinderen zo enthousiast te maken voor de sport en ze wat nieuwe trucjes bij te leren.

De kinderen springen razend enthousiast op de fiets. Want het is natuurlijk al heel bijzonder dat je op het parcours mag rijden waar het Nederlands kampioenschap zal worden gereden, maar nog veel specialer is dat ze les krijgen van Marianne Vos en Lars Boom. Een jongetje roept glunderend: "Dat is echt fantastisch. Ik had nooit verwacht dat ik zou worden uitgekozen."



De clinic wordt georgansieerd door Team Brabant Sport, waar Boom en Vos ambassadeur van zijn. Alle kinderen tussen de tien en twaalf jaar die van wielrennen houden, mochten zich inschrijven. Marianne Vos: "We proberen met Team Brabant Sport alle Brabanders aan het sporten te krijgen." Lars Boom vult aan: "En voor ons is het leuk om jonge kinderen wat trucjes en dingen bij te leren op de fiets."



Tong uit de mond

De kinderen moeten dan ook flink aan de bak. Ze rijden het hele parcours over met Vos en Boom. En dat betekent ook door de zandbak en over balken en trappen rijden. Sommigen met de tong uit de mond. Maar allemaal vinden ze het geweldig. Een meisje vertelt: "Ik vind het echt heel leuk. En ik leer er veel van. Hoe je door het zand moet rijden bijvoorbeeld. Dan moet ik van Marianne meer vooruit kijken in plaats van naar de grond." Een ander wielrennertje zegt: "Ik leer vooral veel techniek bij en hoe je bochten aan moet snijden."



Zondag strijden Marianne Vos en Lars Boom voor het Nederlands kampioenschap. Het geven van de clinic geeft hen misschien een kleine voorsprong op de concurrentie. Vos: "Het is goed om het parcours alvast te hebben gezien. Ik heb er nu een paar stukken van gereden, dat is wel van belang." Boom: "We gaan knallen zondag."