Ireen Wüst wint 500 meter op EK schaatsen

GOIRLE - Ireen Wüst is goed begonnen aan de EK allround schaatsen in Heerenveen. De wereldkampioene pakte vrijdagavond haar eerste winst door de 500 meter in 39,26 seconden te schaatsen.

Vrijdagavond staat voor de allround schaatssters ook de 3000 meter op het programma. Zaterdag worden ook de 1500 en 5000 meter geschaatst en zodoende weten we zaterdagmiddag of de in Goirle geboren schaatsster met de winst naar huis gaat.