Gans vastgevroren in vijver in Eindhoven

EINDHOVEN - Gladde wegen door ijzel, de weg vol met sneeuw: de flitswinter die vrijdagnacht en zaterdag over het land trekt, kan voor veel overlast zorgen in het verkeer. Maar niet alleen mensen hebben last van het koude winterweer. De brandweer moest vrijdagmiddag een vastgevroren gans redden in Eindhoven.

Het dier zat vast in de vijver van het Henri Dunantpark. Het reddingsteam van de brandweer moest het water in om de gans te redden. Toen de twee brandweermannen het ijs om het dier kapot hadden gehakt, ging de gans ervandoor.



Een medewerker van de Dierenbescherming in Brabant Zuid-Oost denkt dat het dier tijdens zijn slaap niet doorhad dat het aan het vriezen was en daardoor is vastgevroren in de vijver.