Gerard de Rooy na dubbelslag in Dakar Rally: 'Alles is perfect gegaan'

SON - Gerard de Rooy sloeg vrijdag een dubbelslag in de Dakar Rally. De trucker uit Son won de etappe en greep de eerste plaats in het algemeen klassement.

"Alles is perfect gegaan", sprak De Rooy na afloop van de rit tegen Rallymaniacs. "Het was heel moeilijk met navigeren, maar we hebben geen fout gemaakt."



In het algemeen klassement gaat De Rooy nu aan de leiding voor drie Russen. Nikolaev staat tweede op ruim twee minuten achterstand van de Brabantse coureur.



De Rooy won de loodzware Rally in 2016. Ook dit jaar doet hij een gooi naar de eindzege in het vrachtwagenklassement.