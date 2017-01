Kees Koolen pakt etappezege in Dakar: 'Awesome!'

BERGEIJK - Kees Koolen heeft vrijdag op zijn quad een dagzege geboekt in de Dakar Rally. De coureur uit Bergeijk was de snelste in een ingekorte etappe in Bolivia.

De organisatie van de Rally besloot de rit niet volledig uit te laten rijden, vanwege het aangekondigde slechte weer in Bolivia. Voor Koolen, die de hele dag op kop lag, was dat goed nieuws. Hij kon zo zijn eerste zege op zijn naam schrijven. De man uit Bergeijk versloeg de Fransman Vitse met ruim negen minuten.



Via Twitter reageerde Koolen enthousiast op zijn zege.



In het algemeen klassement speelt Koolen geen rol van betekenis. Dat heeft te maken met een flinke achterstand die hij eerder deze week opliep. Hij staat ruim een uur achter op klassementsleider Vitse uit Frankrijk.