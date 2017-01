Man bedreigt moeder en kind in Someren, politie zoekt dader

SOMEREN - Een moeder en haar dochter zijn donderdagmiddag rond halfvier in Someren ernstig bedreigd. De nog onbekende, blanke dader van ergens tussen de 40 en 50 jaar ging zonder duidelijk aanleiding helemaal door het lint. De politie is op zoek naar deze man.

De slachtoffers wandelden die middag op het Keelven, toen er een loslopende hond op hen afkwam. Ze stuurden de hond terug naar zijn baasje, waarna de beste man compleet door het het lint ging. Hij liep vervolgens een tijd al scheldend achter de twee slachtoffers aan. Hij schreeuwde aan de lopende band allerlei doodsbedreigingen richting de vrouw en haar kind.



De politie zoekt getuigen van het incident of mensen die iemand herkennen in het daderprofiel. De dader liep met twee kinderen, een jongen en een meisje van tussen de acht en tien jaar oud en zijn hond, een zwarte boxer met witte snuit. De man zelf was blank, tussen de veertig en vijftig jaar oud, 1,95 meter lang en had een breed postuur.