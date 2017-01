Cocu houdt hoop op titel PSV: 'Feyenoord kan punten verspelen'

EINDHOVEN - De doelstelling van PSV is ondanks de achterstand op Feyenoord en Ajax nog steeds dezelfde. Kampioen worden. Trainer Phillip Cocu liet in de lounge van het hotel waar PSV deze week in Zuid-Spanje verblijft, merken dat hij een derde achtereenvolgende titel nog niet uit zijn hoofd heeft gezet.

Een beetje geluk en wat misstappen van de concurrentie zijn daarvoor welkom. Maar dat niet alleen. Cocu: "De groep moet grotendeels fit blijven en spelers moeten weer hun topvorm bereiken. Het team moet stabieler presteren en wat effectiever opereren dan in de eerste seizoenshelft."



Achterstand inhalen

De geschiedenis leert dat PSV (en ook andere ploegen) wel vaker na de winterstop een grote achterstand wisten in te halen. Ook presteert PSV de laatste jaren beter in de tweede seizoenshelft. Die wetenschap houdt de moed erin.



"Ondanks een tegenvallend half jaar staan we derde en hangen we er nog aan en dat geeft een stimulans. Er zijn scenarios denkbaar dat Feyenoord ook nog punten gaat verspelen. Psychologisch kan er in de titelstrijd nog van alles gaan meespelen. De eerste wedstrijden zullen we op onze vertrouwde manier gaan spelen. Het zou kunnen dat we in de slotfase van de competitie nog een soort alles-of-niets variant uit de kast halen."



Om dat te bewerkstelligen heeft PSV zich, net als vorig jaar, versterkt met Marco van Ginkel. De middenvelder bewees vorig seizoen al een aanvallende meerwaarde te zijn. Cocu hoopt dat Van Ginkel zich ook nu weer zo gaat manifesteren.



Marco van Ginkel 'buitencategorie'

"We wilden tussentijds alleen spelers aantrekken die voor ons van buitencategorie zijn. Dat was Marco vorig jaar en dat zal hij nú hopelijk weer zijn. Met hem kunnen we ook wat accenten verleggen." Door zijn komst is het niet ondenkbaar dat PSV ook af en toe omschakelt naar een 4-4-2 opstelling.



Of er nog veel wisselingen in de selectie zullen plaatsvinden, is nog ongewis. Tot nu toe is alleen het blijven van Narsingh nog een groot vraagteken. En zelfs bij zijn vertrek is het niet zeker dat er een vervanger gehaald wordt. "We halen geen spelers óm maar te vervangen. Daarvoor is deze selectie breed genoeg en komen er ook talenten aan. Maar het is pas begin januari, dus er kunnen nog wel zaken gaan spelen."



Perfecte omstandigheden

PSV verblijft nog tot maandag in het Barcelo Montecastillo-hotel nabij Jerez de la frontera, waar het deze week onder uitstekende omstandigheden kon trainen. Ook worden er nog twee oefenwedstrijden gespeeld. Zaterdag tegen Borussia Dortmund en zondag tegen SC Freiburg.