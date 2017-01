Man doodgeschoten in Breda, slachtoffer is bekende van de politie

BREDA - Een man is aan het einde van de avond doodgeschoten op de Lunetstraat in Breda. Het gaat vermoedelijk om een 60-jarige Bredanaar, meldt de politie. Hij is een bekende van de politie en er wordt dan ook onderzocht of er sprake is van een liquidatie. Er is nog niemand aangehouden.

"Bij de politie kwam iets voor half twaalf een melding binnen dat iemand schoten had gehoord", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Hulp mocht niet meer baten."



Volgens een fotograaf geven meerdere getuigen aan dat er een auto stopte, de bijrijder uitstapte en vervolgens begon te schieten op de man. Of er inderdaad een auto bij de schietpartij betrokken was, onderzoekt de politie. "Vermoedelijk is de dader er inderdaad in een auto vandoor gegaan", zegt de woordvoerder.De politie is bezig met een buurtonderzoek in de omgeving van de Lunetstraat en de Dijkstraat en heeft de omgeving afgezet. "De technische recherche doet onderzoek."