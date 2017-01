Colombia, Amerika en Duitsland: miljoenen mensen over de hele wereld zien Anthony's film

ROOSENDAAL - "Sick he! Zoveel views had ik dus echt nooit verwacht." Filmmaker Anthony van der Meer (23) uit Roosendaal is nog steeds overdonderd door de enorme aandacht voor zijn film 'Find my phone'. De afgelopen drie weken gaf hij interviews aan verschillende media over de hele wereld, keken er meer dan 5,6 miljoen zijn film op Youtube en zijn er zelfs contacten gelegd in Los Angeles.

Even in het kort waar zijn film over gaat: Nadat Anthony's eigen telefoon wordt gestolen, is benieuwd waar zijn telefoon eigenlijk terecht komt. Hij besluit programma's op een loktelefoon te zetten, die telefoon te laten stelen en vervolgens de dief online te volgen.



Het klinkt misschien als een script van een kaskraker in Hollywood. Maar daar wil de jonge filmmaker echt niets van weten. "Ik was niet uit op sensatie. Absoluut niet. Het gaat mij om de privacy op je smartphone die je kwijtbent als je toestel gestolen wordt", zegt hij.



Ineens honderdduizenden views

Zijn bescheidenheid klinkt dan ook door in de oprechte verbazing voor het grote succes dat volgde vlak na een interview met het Duitse Die Welt. "Ik had tegelijk met de komst van het interview bij Die Welt een Engels ondertitelde op Youtube gezet. Ik ging naar bed toen er maar 400 mensen op Youtube naar mijn film hadden gekeken. Ik werd wakker met honderdduizenden views", vertelt hij.



Via Reddit, een sociale nieuwswebsite waar mensen zelf nieuws aan kunnen toevoegen, kwam hij met een verhaal in The Sunday Times en later volgde ook nog vele interview in andere delen van de wereld. "Zeker bij Reddit dacht ik wel van 'holy shit', vertelt Anthony trots. "Ik stond daar echt hoog in verschillende toplijsten. Zelfs een tijdje op één in het gedeelte waar de video's staan op hun site."



'Uitgelachen live op de radio'

En zoals dat gaat met een goed verhaal: iedereen wilde de afgelopen weken iets van de Roosendaler. Maar ook allemaal met verschillende insteken. "Een radiozender in Colombia lachte om het privacy-aspect. Daar vonden ze het stelen van die telefoon veel interessanter. Daar zijn ze niet zo bezig met privacy. Ik werd live op de radio keihard uitgelachen", blikt hij zelf nu ook lachend terug.



"Maar er was ook een bekende Amerikaanse programmamaker (hij noemt bewust die naam niet, red.) die deed me echt een bijzonder voorstel. Hij wilde de rechten van mijn film hebben en in ruil daarvoor zou hij naar Nederland komen, zouden we samen eten en een leuke avond hebben. Toen dacht ik wel 'en wat schiet ik daar nou mee op?!' Dus daar ben ik natuurlijk niet op ingegaan", vertelt hij geamuseerd.



Amerika lonkt

Inmiddels zijn er ook gesprekken met een partij in Los Angeles. "Met hen kijk ik of we een format kunnen maken geïnspireerd op mijn film, een soort spinoff", legt hij uit. Hoe dat er dan volgens hem uit moet komen te zien, wil hij nog niet zeggen. "Daarvoor zijn te gesprekken nog te vers!"



De mediastorm waar hij de afgelopen weken inzat, is imiddels gaan liggen. "Ik deed alles zelf, he. Mails beantwoorden en verzoeken behandelen. Gelukkig kreeg ik wat hulp van mijn vriendin en mijn zus, want die zijn wat handiger met communicatie. Maar ik woon nog gewoon bij mijn ouders, dus ik doe het allemaal op mijn eigen slaapkamer."



Bekijk hieronder de film 'Find my Phone' van Anthony van der Meer. En hier staat een Nederlandse versie.